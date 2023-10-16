УНИКС обыграл «Минск» в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС в гостях обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 97:49.
Казанцы одержали вторую победу после двух матчей сезона. У минчан — три поражения в трех матчах.
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МИНСК (Минск) — УНИКС (Казань) — 49:97 (20:18, 9:33, 8:24, 12:22)
М: Коско — 13+6 подборов, Огунгбени-Джексон — 10 очков
У: Рэйнольдс — 19+7 подборов, Кулагин — 14 очков, Маркос — 15 очков, Димитриевич — 12+5 передач.
16 октября. Минск. «Минск-Арена».
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