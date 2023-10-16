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Сегодня, 20:19

УНИКС обыграл «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

Руслан Минаев
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УНИКС в гостях обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 97:49.

Казанцы одержали вторую победу после двух матчей сезона. У минчан — три поражения в трех матчах.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МИНСК (Минск) — УНИКС (Казань) — 49:97 (20:18, 9:33, 8:24, 12:22)

М: Коско — 13+6 подборов, Огунгбени-Джексон — 10 очков

У: Рэйнольдс — 19+7 подборов, Кулагин — 14 очков, Маркос — 15 очков, Димитриевич — 12+5 передач.

16 октября. Минск. «Минск-Арена».

БК Минск
БК УНИКС
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