«Минск» продлил контракт с защитником Щербаковым

«Минск» и разыгрывающий защитник Роман Щербаков договорились о продлении контракта.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

Воспитанник системы клуба прошел путь от молодежной и резервной команд до основной. В прошедшем сезоне 20-летний баскетболист принял участие в Матче звезд Ассоциации студенческого баскетбола. В составе «Минска» игрок стал чемпионом Белоруссии сезона-2023/24.