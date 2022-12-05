«Нижний Новгород» обыграл «Минск» в матче Единой лиги ВТБ
«Нижний Новгород» на выезде обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 68:57.
Самым результативным игроком стал баскетболист нижегородского клуба Иван Стребков — 19 очков. В минской команде 18 очков набрал Йован Шливанчанин.
«Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице. «Минск» находится на последнем, 12-м, месте.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
МИНСК (Минск) — «Нижний Новгород» — 57:68 (7:16, 10:12, 15:27, 25:13)
5 декабря. Минск. «Минск-арена».
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