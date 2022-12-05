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Сегодня, 20:46

«Нижний Новгород» обыграл «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Нижний Новгород» на выезде обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 68:57.

Самым результативным игроком стал баскетболист нижегородского клуба Иван Стребков — 19 очков. В минской команде 18 очков набрал Йован Шливанчанин.

«Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице. «Минск» находится на последнем, 12-м, месте.

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Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МИНСК (Минск) — «Нижний Новгород» — 57:68 (7:16, 10:12, 15:27, 25:13)

5 декабря. Минск. «Минск-арена».

БК Минск
БК Нижний Новгород
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