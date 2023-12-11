«Енисей» обыграл «Минск»

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«Енисей» на выезде обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:74.

Самым результативным игроком встречи стал Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей») — 29 очков.

«Енисей» одержал 10-ю победу в 16 матчах этого сезона. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

«Минск» проиграл 16-й матч подряд. Белорусский клуб замыкает таблицу чемпионата.

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«Минск» — «Енисей» (Красноярск) — 74:89 (13:20, 16:28, 20:21, 25:20)

М: Огунгбеми-Джексон (28), Чебашек, (11), Куратник (10)

Е: Ратэн-Мэйс (29), Бич (17), Белянков (13)

11 декабря. Минск. «Минск-арена».