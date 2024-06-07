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Министр спорта Республики Татарстан оценил игру УНИКСа в плей-офф Единой лиги ВТБ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал поражение УНИКСа от ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ (1-4).

«Хорошо, что зацепили один матч. В последнем матче уже совсем не баскетбольный счет был. Обе команды устали. УНИКСУ сложно далась серия с «Локомотивом-Кубанью», довели до последнего матча. И бельгиец (Исмаэль Бако) у нас травмировался, его не хватало, Джален Рейнольдс один под щитом не тянул, хотя вчера выдал тоже хороший матч.

Серебро тоже на вес золота. Выиграли «регулярку», очень достойно смотрелись. Винить команду не могу. Спорт есть спорт, ЦСКА в этот раз был сильнее», — цитирует ТАСС Леонова.

Источник: https://tass.ru/sport/21014329
Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
Владимир Леонов
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