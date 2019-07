Миллер-Макинтайр покинул "Зенит"

Коди Миллер-Макинтайр покидает «Зенит». Спасибо за игру, Коди, успехов в дальнейшей карьере!

//

Zenit parts ways with Cody Miller-McIntyre. Thanks for the game and best of luck in your future career! #Zenitbasket pic.twitter.com/lCudNoiD4R