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Актер Мигицко: «За чемпионство футбольного «Зенита» тревожнее, чем за победу баскетбольного»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Народный артист России Сергей Мигицко, болельщик «Зенита» и частый гость на домашних матчах сине-бело-голубых, посетил встречу с «Астаной» (96:59) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и поделился мнением об игре команды в этом сезоне.

— Сергей Григорьевич, за кого больше переживаете сейчас: за «Зенит» баскетбольный или футбольный, который ушел на зимнюю паузу на втором месте?

— Имя «Зенит» — это вообще для меня особое имя. Я уже давно болею за эти пять букв. Конечно, я переживаю и за тех, и за тех.

— А за кого тревожнее — в контексте того, что можно потерять титул?

— Я очень коротко вам не отвечу, я поясню. Тревожнее за футбольный «Зенит», потому что, по крайней мере, [есть] три очень сильных клуба, которые претендуют на первое место. И нужны какие-то дополнительные аргументы и силы, чтобы вот там, на футбольной арене взять «золото».

А за этот «Зенит» мне знаете почему тревожно? Потому что очень хотелось бы, чтобы в таком составе и с таким тренером взяли «золото». Если не возьмут, то мне будет еще тревожнее (смеется), — отметил Мигицко в интервью официальному сайту БК «Зенит».

В Лиге ВТБ «Зенит» имеет одинаковое количество побед с ЦСКА (по 16 побед). В РПЛ у «Краснодара» и сине-бело-голубых по 39 очков после 18 туров.

Источник: БК Зенит
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БК Зенит
ФК Зенит
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