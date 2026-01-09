ЦСКА обыграл сербскую «Мегу» на Basket Cup
ЦСКА одержал победу над сербской «Мегой» в матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup — 98:70.
Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Александр Чадов, который набрал 18 очков. Форвард сербского клуба Боголюб Маркович набрал 12 очков.
Winline Basket Cup
«Мега» (Сербия) — ЦСКА (Россия) — 70:98 (17:26, 13:19, 20:22, 20:31)
«Мега»: Маркович (12), Люк (10)
ЦСКА: Чадов (18), Руженцев (16), Тримбл (14), Ухов (12 + 5 подборов + 6 передач), Жан-Шарль (10 + 6 подборов)
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