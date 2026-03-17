Медведев рассказал, что «Зенит» вел переговоры с Обрадовичем и Тринкьери

Председатель совета директоров БК «Зенит» Александр Медведев в интервью «СЭ» раскрыл информацию о кандидатах, которых сине-бело-голубые рассматривали на замену Александру Секуличу.

— Могли бы вы сейчас рассказать, кого рассматривали на место Секулича до приглашения Деяна Радонича? Говорят, что вы вели переговоры с Желько Обрадовичем, Сашей Джорджевичем и Андреа Тринкьери. Почему не удалось договориться?

— Мы рассматривали шорт-лист кандидатов помимо пришедшего Радонича, в том числе упомянутых вами тренеров. Разговаривали с Обрадовичем, Джорджевичем и Тринкьери. Все они известные специалисты, с большими победами за плечами. Однако принять сформированную команду в середине сезона — тяжелый вызов, который не всякий готов принять.

— На ваш взгляд, Радонич способен взять титул в этом году и закрепиться в команде?

— Если бы мы так не считали, то и не сделали бы такой выбор. Верим, что Деян при поддержке Вергуна и Учайкина поставит ту игру, которой ждут болельщики, а победный дух — это дело общее, включая наших преданных фанатов.

«Зенит» с 23 победами в 32 играх занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.