Медведев назвал условие, при котором бы Паскуаль остался в «Зените»

Председатель совета директоров БК «Зенит» Александр Медведев в интервью «СЭ» поделился мнением о бывшем тренере команды Чави Паскуале.

— Недавно многолетнего тренера «Зенита» Чави Паскуаля ввели в Зал славы Единой лиги ВТБ. Продолжаете ли вы общаться со специалистом после его отъезда из Петербурга?

— Чави Паскуаль абсолютно заслуженно включен в Зал славы. Он проработал пять лет с «Зенитом», нарушил победную монополию ЦСКА, выиграл главный титул российского баскетбола, сумел создать команду со своим стилем — красивым, эффектным и эффективным, сплавил таланты и способности россиян и легионеров.

Мы регулярно, хоть и нечасто, общаемся. Слежу за игрой «Барсы» в Евролиге, борющейся за место в плей-офф, и в чемпионате Испании, где они, как и мы, на третьем месте. Предвкушаем игры на вылет. И у них, и у нас.

— Какой самый памятный момент, связанный с Паскуалем, сразу приходит на ум?

— Конечно, это седьмая игра финальной серии против ЦСКА в победном сезоне, где он намеренно получил удаление во второй половине. Это встряхнуло и завело баскетболистов «Зенита», в итоге смявших армейцев в заключительной четверти...

— Летом Чави сменил Александер Секулич, но продержался в команде всего полгода. Была ли возможность оставить испанца? Или поражение в финальной серии от ЦСКА было очень болезненным?

— Если бы «Зенит» играл в Евролиге, то, думаю, Чави остался бы. Зато теперь каталонец тренирует «Барселону». Он мечтал об этом, и его мечта сбылась, чему я искренне рад.

Паскуаль стал чемпионом Единой лиги в сезоне-2021/22 в качестве главного тренера «Зенита», также он дважды признавался «Тренером года» в чемпионате (2021, 2025). Испанец покинул питерскую команду в июне 2025 года и в ноябре возглавил «Барселону».