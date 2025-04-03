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«Зенит» в двух овертаймах победил МБА, Швед и Бэйкон набрали 45 очков на двоих

Руслан Минаев

«Зенит» на выезде обыграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 88:84 2 ОТ. Команды провели два овертайма.

Самым результативным игроком встречи стал Дуэйн Бэйкон («Зенит») — 23 очка. Его одноклубник Алексей Швед набрал 22 очка.

«Зенит» одержал 36-ю победу в 41 матче и возглавил таблицу чемпионата. МБА — на 9-й строчке (14 побед и 27 поражений).

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 84:88 2ОТ (16:17, 18:15, 15:16, 16:17, 9:9, 10:14)

МБА: Личутин (17), Коновалов (16), Зубков (14 + 7 подборов), Певнев (10 + 7 подборов)

«Зенит»: Бэйкон (23), Швед (22 + 7 передач), Пойтресс (16 + 7 подборов)

3 апреля. Москва. «Баскет Холл Москва».

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