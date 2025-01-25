УНИКС разгромил МБА и одержал 12-ю победу подряд
УНИКС в гостевом матче Единой лиги ВТБ разгромил МБА со счетом 94:66.
Для казанской команды это 12-я победа подряд.
УНИКС (23 победы — 5 поражений) занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата, МБА (8-19) — на десятой строчке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
МБА (Москва) — УНИКС (Казань) — 66:94 (15:22, 19:23, 12:27, 20:22)
МБА: Касаткин (14 + 5 передач), Белоусов (12).
УНИКС: Рэйнольдс (19 + 5 подборов), Найт (17), Акун-Перселл (15 + 5 подборов + 5 перехватов), Бако (12 + 8 подборов), Лопатин (12 + 8 подборов).
25 января. Москва. «Баскет Холл Москва».
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