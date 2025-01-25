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Сегодня, 15:48

УНИКС разгромил МБА и одержал 12-ю победу подряд

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УНИКС в гостевом матче Единой лиги ВТБ разгромил МБА со счетом 94:66.

Для казанской команды это 12-я победа подряд.

УНИКС (23 победы — 5 поражений) занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата, МБА (8-19) — на десятой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — УНИКС (Казань) — 66:94 (15:22, 19:23, 12:27, 20:22)

МБА: Касаткин (14 + 5 передач), Белоусов (12).

УНИКС: Рэйнольдс (19 + 5 подборов), Найт (17), Акун-Перселл (15 + 5 подборов + 5 перехватов), Бако (12 + 8 подборов), Лопатин (12 + 8 подборов).

25 января. Москва. «Баскет Холл Москва».

БК МБА
БК УНИКС
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