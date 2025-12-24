УНИКС обыграл МБА, Кулагин набрал 27 очков

УНИКС на выезде победил МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:84.

У гостей самым результативным игроком стал Дмитрий Кулагин, на счету которого 27 очков. У хозяев больше всех очков набрал Павел Савков — 15.

УНИКС одержал пятую победу подряд. Казанская команда с 15 победами в 17 матчах занимает второе место в таблице чемпионата.

МБА продлил серию поражений до трех матчей. Московская команда с 9 победами и 8 поражениями — на шестой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — УНИКС (Казань) — 84:90 (29:26, 14:17, 25:19, 16:28)

24 декабря. Москва. «Баскет Холл Москва».