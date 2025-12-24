УНИКС обыграл МБА, Кулагин набрал 27 очков
УНИКС на выезде победил МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:84.
У гостей самым результативным игроком стал Дмитрий Кулагин, на счету которого 27 очков. У хозяев больше всех очков набрал Павел Савков — 15.
УНИКС одержал пятую победу подряд. Казанская команда с 15 победами в 17 матчах занимает второе место в таблице чемпионата.
МБА продлил серию поражений до трех матчей. Московская команда с 9 победами и 8 поражениями — на шестой строчке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
МБА (Москва) — УНИКС (Казань) — 84:90 (29:26, 14:17, 25:19, 16:28)
24 декабря. Москва. «Баскет Холл Москва».
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