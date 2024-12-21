УНИКС разгромил МБА с разницей «+46»
УНИКС в гостевом матче Единой лиги ВТБ разгромил МБА со счетом 117:71. В четвертой четверти команды набрали по 15 очков.
Казанцы установили рекорд в истории клуба по набранным очкам, одержали пятую победу подряд и 16-ю в 21 матче регулярного чемпионата, у МБА 16-е поражение при 5 победах.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
МБА (Москва) — УНИКС (Казань) — 71:117 (17:35, 17:32, 22:35, 15:15)
МБА: Коновалов (20 + 5 передач), Минченко (15 + 11 подборов).
УНИКС: Рэйнольдс (20 + 7 подборов + 5 перехватов), Найт (19 + 7 передач), Акун-Перселл (17), Торопов (15), Бако (10).
Новости