МБА подписала контракт с защитником Евгением Вороновым

МБА подписала контракт с бронзовым призером Олимпийских игр Евгением Вороновым.

36-летний защитник начинал карьеру в «Локомотиве» (Минеральные Воды). Минувший сезоне он провел в «Парме». В качестве капитана Воронов помог команде занять пятое место в Единой лиге ВТБ, что стало лучшим достижением пермяков в истории.

Также спортсмен играл за ЦСК ВВС (Самара), УНИКС, «Зенит», московское «Динамо», ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Химки».

Воронов в составе сборной России в 2012 году стал бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне.