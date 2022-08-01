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Сегодня, 09:35

МБА подписала контракт с защитником Евгением Вороновым

Анна Горшкова
Корреспондент
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МБА подписала контракт с бронзовым призером Олимпийских игр Евгением Вороновым.

36-летний защитник начинал карьеру в «Локомотиве» (Минеральные Воды). Минувший сезоне он провел в «Парме». В качестве капитана Воронов помог команде занять пятое место в Единой лиге ВТБ, что стало лучшим достижением пермяков в истории.

Также спортсмен играл за ЦСК ВВС (Самара), УНИКС, «Зенит», московское «Динамо», ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Химки».

Воронов в составе сборной России в 2012 году стал бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне.

Источник: http://mbabasket.pro/news/мужчины/16151
Евгений Воронов
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