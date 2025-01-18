МБА победил «Парму»

МБА в домашнем матче Единой лиги ВТБ обыграл «Парму» (91:76).

Хозяева вели в счете на протяжении всей встречи и победили пермяков впервые с 2022 года.

Московская команда одержала третью победу в четырех последних играх, она поднялась с 11-го на десятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата. Пермяки занимают шестую строчку.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Парма» (Пермь) — 91:76 (17:13, 27:19, 24:16, 23:28)

МБА-МАИ: Зубков (15 + 8 подборов), Белоусов (12), Коновалов (11 + 7 передач + 5 подборов), Певнев (10).

«Парма»: Нэвелс (21), Захаров (10).

18 января. Москва. «Баскет Холл Москва».