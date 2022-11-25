МБА обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

МБА обыграл «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 102:87.

Самым результативным игроком встречи стал защитник проигравшей команды Байрон Аллен — 26 очков. В команде победителей 24 очка на счету Даниила Касаткина.

МБА занимает четвертое место в турнирной таблице, одержав 8 побед в 12 матчах. «Парма» находится на восьмой строчке.

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МБА (Москва) — «Парма» (Пермь) — 102:87 (27:24, 26:16, 23:24, 26:23)