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Сегодня, 22:09

«Пари НН» победил МБА в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Пари НН» в гостях обыграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:88.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Андрей Зубков, набравший 26 очков. Защитник нижегородцев Зак Наталл набрал 19 очков.

«Пари НН» занимает пятое место в Единой лиге ВТБ. МБА идет на 11-й позиции в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 88:89 (22:19, 25:23, 17:25, 24:22)

М: Зубков (26 очков), Коновалов (21), Трушкин (19)

П: Наталл (19), Хвостов (16), Хоменко (14)

4 декабря. Москва. «Баскет Холл Москва»

Баскетбол
БК МБА
БК Нижний Новгород
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