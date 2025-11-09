«Нижний Новгород» обыграл МБА и прервал серию из семи поражений подряд

«Нижний Новгород» на выезде победил МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:84. Игра прошла на арене «Баскет Холл Москва».

Самым результативным игроком матча стал Андрей Зубков из МБА, набравший 26 очков.

«Нижний Новгород» прервал серию из семи поражений подряд в Лиге ВТБ. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице.

МБА находится на третьей строчке в таблице Единой лиги.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 84:94 (23:27, 26:29, 16:16, 19:22)

МБА: Зубков (26 + 6 подборов), Личутин (22)

«Пари НН»: Лукач (17 + 11 подборов), Вашингтон (17 + 8 передач + 7 подборов), Карпенков (17 + 6 подборов), Хвостов (14 + 7 передач), Попов (13 + 8 подборов), Платонов (11)

9 ноября. Москва. «Баскет Холл Москва».