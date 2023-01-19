«Нижний Новгород» в гостях разгромил МБА

«Нижний Новгород» в гостях разгромил МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 88:55.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеремейн Лав, набравший 17 очков. В составе МБА 8 очков набрал Тимофей Якушин.

«Нижний Новгород» благодаря этой победе вышел на четвертое место в турнирной таблице, имея равное количество очков с МБА, но опережая московский клуб по дополнительным показателям.

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МБА (Москва) — «Нижний Новгород» — 55:88 (16:18, 8:27, 11:21, 20:22)

19 января. Москва. «Баскет Холл Москва».