«Минск» уступил МБА и потерпел девятое поражение подряд

«Минск» проиграл МБА на выезде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 54:84.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Александр Хоменко, набравший 14 очков.

МБА занимает десятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 4 победами и 6 поражениями. «Минск» идет на последней, 14-й строчке, команда из Белоруссии проиграла все девять матчей в сезоне-2023/24.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — МИНСК (Минск) — 84:54 (16:7, 20:18, 21:11, 27:18)

12 ноября. Москва. «Баскет Холл Москва».