«Локомотив» нанес МБА первое поражение в сезоне

«Локомотив» в гостевом матче Единой лиги ВТБ обыграл МБА — 88:85.

Это первое поражение московской команды после трех побед на старте сезона. Краснодарцы одержали третью победу в четырех играх.

Защитник «Локо» Патрик Миллер установил рекорд карьеры по результативности — 33 очка.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 85:88 (24:23, 19:18, 19:23, 23:24)

МБА-МАИ: Зубков (19 + 7 подборов), Барашков (17), Певнев (13 + 5 подборов), Савков (11), Зайцев (11 + 7 подборов).

«Локомотив-Кубань»: Миллер (33 + 5 передач), Хантер (10 + 9 подборов).

12 октября. Москва. «Баскет Холл Москва».