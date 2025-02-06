«Локомотив-Кубань» обыграл МБА в Единой лиге ВТБ
«Локомотив-Кубань» на выезде победил МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 93:71.
Самым результативным игроком встречи стал капитан хозяев Евгений Воронов, набравший 17 очков.
«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в Единой лиге ВТБ. МБА идет на десятой строчке в турнирной таблице.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
МБА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 71:93 (13:26, 19:19, 15:24, 24:24)
М: Воронов (17 очков), Барашков (12), Зубков (10)
Л-К: Уэйли (14), Андерсон (14), Кливленд (10), Миллер (10), Узинский (10)
6 февраля. Москва. «Баскет Холл Москва».
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