«Локомотив-Кубань» обыграл МБА в Единой лиге ВТБ
«Локомотив-Кубань» в гостях победил МБА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — 93:85.
Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Андрей Зубков, набравший 19 очков.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
МБА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 85:93 (23:37, 27:17, 18:22, 17:17)
М: Зубков (19 очков), Воронов (15), Трушкин (14)
Л-К: Джонсон (14), Андерсон (13), Миллер (12), Уэйли (12)
29 сентября. Москва. «Баскет Холл Москва».
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