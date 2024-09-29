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Сегодня, 18:15

«Локомотив-Кубань» обыграл МБА в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив-Кубань» в гостях победил МБА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — 93:85.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Андрей Зубков, набравший 19 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 85:93 (23:37, 27:17, 18:22, 17:17)

М: Зубков (19 очков), Воронов (15), Трушкин (14)

Л-К: Джонсон (14), Андерсон (13), Миллер (12), Уэйли (12)

29 сентября. Москва. «Баскет Холл Москва».

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК МБА
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