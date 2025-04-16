МБА победил «Енисей» и сыграет с «Пармой» за выход в плей-офф Единой лиги ВТБ
МБА дома обыграл «Енисей» в матче плей-ин Единой лиги ВТБ — 106:102 ОТ.
Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник гостей Тимофей Герасимов, набравший 31 очко.
МБА вышел во вторую стадию плей-ин, в которой сыграет с «Пармой». Победитель встречи станет соперником «Зенита» в первом раунде плей-офф.
Единая лига ВТБ
Плей-ин
МБА (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 106:102 ОТ (29:22, 19:21, 23:25, 21:24, 14:10)
М: Трушкин (27), Зубков (25), Барашков (17)
Е: Герасимов (31), Перевалов (23), Сонько (15)
16 апреля. Москва. «Баскет Холл Москва».
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