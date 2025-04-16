Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

16 апреля, 21:52

МБА победил «Енисей» и сыграет с «Пармой» за выход в плей-офф Единой лиги ВТБ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

МБА дома обыграл «Енисей» в матче плей-ин Единой лиги ВТБ — 106:102 ОТ.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник гостей Тимофей Герасимов, набравший 31 очко.

МБА вышел во вторую стадию плей-ин, в которой сыграет с «Пармой». Победитель встречи станет соперником «Зенита» в первом раунде плей-офф.

Единая лига ВТБ

Плей-ин

МБА (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 106:102 ОТ (29:22, 19:21, 23:25, 21:24, 14:10)

М: Трушкин (27), Зубков (25), Барашков (17)

Е: Герасимов (31), Перевалов (23), Сонько (15)

16 апреля. Москва. «Баскет Холл Москва».

БК Енисей
БК МБА
БК Парма (Пермь)
Читайте также
Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова арестовали на два месяца
«Химки» собираются уволить Артигу с поста главного тренера
Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС Александром Труфановым
ОКР назвал фейковой цитату Дегтярева о новых регионах России
«Трактор» растоптали и опозорили, Минск непобедим, а Рашевский – новая легенда «Динамо». Что произошло в Кубке Гагарина 16 апреля
Маск прокомментировал решение суда в Великобритании о понятии «женщина»
Популярное видео
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Березкин может уехать в НХЛ, Демидов забил за «Монреаль»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Хет-трик форварда «Спартака», поражение «Авангарда» в Ярославле
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Пари НН» обыграл «Парму» и вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ

Корстин считает, что формат плей-ин в Единой лиге ВТБ оправдывает себя

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости