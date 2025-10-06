МБА победил «Енисей» с разницей в одно очко

МБА дома одержал победу над «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 78:77.

Самым результативным игроком стал Доминик Артис из красноярской команды, который набрал 25 очков и сделал 5 передач.

МБА выиграл второй матч подряд на старте сезона и занимает второе место в турнирной таблице. «Енисей» с двумя поражениями идет на 10-й позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 78:77 (18:10, 18:27, 25:23, 17:17)

МБА: Трушкин (16), Зубков (11), Личутин (10)

«Енисей»: Артис (25), Тасич (15), Антипов (12)

6 октября. Москва. «Баскет Холл Москва».