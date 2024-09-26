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«Енисей» победил МБА в Единой лиге ВТБ

Руслан Минаев
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«Енисей» на выезде обыграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 72:58.

Красноярцы одержали первую победу в сезоне и поднялись на 6-е место в таблице. Московский клуб потерпел второе поражение — 11-е место.

«Енисей» 29 сентября примет ЦСКА, МБА сыграет дома с «Локомотивом-Кубанью».

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 58:72 (10:19, 18:15, 15:19, 15:19)

26 сентября. Москва. «Баскет Холл Москва»

БК Енисей
БК МБА
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