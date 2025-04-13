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13 апреля, 14:46

МБА победил «Енисей» и прервал трехматчевую серию поражений

Алина Савинова
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МБА обыграл «Енисей» в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:66.

Самыми результативными игроками встречи стали Максим Барашков и Данил Певнев из московской команды, которые набрали по 19 очков.

МБА одержал 15 побед в сезоне при 29 поражениях и расположился на девятой позиции в турнирной таблице. «Енисей» с 14 победами занимает десятую строчку.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 90:66 (30:17, 25:15, 16:15, 19:19)

МБА: Барашков (19), Певнев (19), Зубков (18)

Енисей: Перевалов (15), Балашов (11), Загретдинов (10)

13 апреля. Москва. «Баскет Холл Москва».

Баскетбол
БК Енисей
БК МБА
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