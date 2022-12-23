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Сегодня, 21:58

ЦСКА обыграл МБА и одержал 18-ю победу подряд. Это повторение рекорда Единой лиги ВТБ

Иван Шитик
Корреспондент
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МБА — ЦСКА.
Фото БК МБА

ЦСКА обыграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Московский клуб выиграл со счетом 92:75.

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Никола Милутинов и Каспер Уэйр, набравшие по 18 очков. В составе МБА 28 очков набрал Даниил Касаткин.

Красно-синие продлили победную серию до 18 матчей подряд со старта сезона.

ЦСКА повторил рекорд, который ранее принадлежал «Химкам», которые показали 18-0 в начале сезона-2013/14.

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Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — ЦСКА (Москва) — 75:92 (16:22, 32:24, 7:29, 20:17)

23 декабря. Москва. «Баскет Холл Москва».

БК МБА
БК ЦСКА
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