ЦСКА обыграл МБА и одержал 18-ю победу подряд. Это повторение рекорда Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Московский клуб выиграл со счетом 92:75.
Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Никола Милутинов и Каспер Уэйр, набравшие по 18 очков. В составе МБА 28 очков набрал Даниил Касаткин.
Красно-синие продлили победную серию до 18 матчей подряд со старта сезона.
ЦСКА повторил рекорд, который ранее принадлежал «Химкам», которые показали 18-0 в начале сезона-2013/14.
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МБА (Москва) — ЦСКА (Москва) — 75:92 (16:22, 32:24, 7:29, 20:17)
23 декабря. Москва. «Баскет Холл Москва».
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