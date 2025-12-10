МБА нанес «Автодору» 12-е поражение подряд

МБА дома обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 95:90.

Больше всего очков в игре набрал баскетболист хозяев Александр Платунов — 27. У гостей самым результативным стал Ален Хаджибегович с 24 очками.

«Автодор» проиграл 12-й матч подряд и занимает 13-е место в турнирной таблице. МБА находится на четвертой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Автодор» (Саратов) — 95:90 (25:32, 23:14, 21:22, 26:22)

М: Платунов (27), Трушкин (19 + 7 подборов), Зубков (14), Балашов (10 + 5 подборов)

А: Хаджибегович (24 + 7 подборов + 5 передач), Вольхин (20 + 7 подборов), Ньюмэн (20 + 6 передач), Клименко (10)

10 декабря. Москва. «Баскет Холл Москва».