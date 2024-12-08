МБА победил «Астану» с отрывом в 24 очка

МБА на своей площадке обыграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 73:49.

Самым результативным игроком встречи с 16 очками стал Дэниэл Утоми из казахстанской команды. У московского клуба больше всего очков на счету Макара Коновалова (15).

МБА одержал пятую победу в сезоне при 13 поражениях и располагается на предпоследней, 11-й строчке. «Астана» не выиграла ни одного матча и замыкает турнирную таблицу.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА (Москва) — «Астана» — 73:49 (19:17, 18:8, 14:13, 22:11)

8 декабря. Москва. «Баскет Холл Москва»