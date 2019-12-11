Майкл Дженкинс присоединился к «Нижнему Новгороду»

«Нижний Новгород» подписал контракт с защитником Майклом Дженкинсом. В прошлом сезоне 33-летний американец выступал в казахстанской «Астане». Соглашением с Дженкинсом рассчитано до конца сезона-2019/20, сообщает официальный сайт клуба из Нижнего Новгорода.

Последние два сезона Дженкинс регулярно встречался с «Нижним Новгородом». В сезоне-2017/18 итальянская «Венеция» закрыла команде дорогу в полуфинал Кубка Европы. Год назад «Нижний» и Дженкинс дважды встретились в Единой Лиге ВТБ. В этих матчах американец набрал 16 очков, 6 подборов и 3 передачи в первой игре и 11 очков, 3 подбора и 3 передачи — во второй.

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