Майк Джеймс: «Я не боюсь сравнений с де Коло»

Новичок ЦСКА Майк Джеймс подчеркнул, что не боится сравнений с экс-лидером армейцев Нандо де Коло. По его словам, такой вызов только мотивирует его.

— Я не боюсь сравнений с де Коло, — цитируют «Известия» Джеймса. — Наоборот, заменить его — большая часть для меня. Огромный вызов.

— Поставили перед собой какие-то личные цели? Например, защитить титул лучшего снайпера Евролиги?

— Нет, мне это совсем неважно. Главное — победа моей команды. И так было всегда. Не очень понимаю людей, которые обвиняют меня в излишнем эгоизме. Если партнер будет в лучшем положении, то я всегда отдам передачу.

— При этом вы не раз говорили, что любите сложные броски?

— Это мой стиль. И это скорее про то, что я могу брать на себя инициативу в сложные для команды моменты.

— Майк, все знают, что вы выдающийся снайпер. При этом в ЦСКА каждый должен отрабатывать в защите, даже самые звездные игроки. Для вас это нормально?

— Если честно, то мне забавно такое слышать. Только в «Милане» я стал скорером, человеком, который много бросает и берет на себя много ответственности в атаке. И после прошлого сезона стали говорить, что я слаб в защите. Хотя в «Басконии», «Панатинаикосе» и других европейских командах мне всегда приходилось играть против самых опасных баскетболистов соперника, порой лично опекать их. Тренеры давали мне такую роль, потому что я умею защищаться. Скажу даже так — я хорош в защите. Поэтому понимаю всю ответственность и готов на все 100 процентов выполнять задание Димитриса Итудиса.