Майк Джеймс сдал отрицательный тест на коронавирус
16:12
Защитник ЦСКА Майк Джеймс в социальных сетях сообщил, что сдал отрицательный текст на коронавирус.
Накануне, 27 марта, Джеймс покинул площадку после перепалки с главным тренером ЦСКА Димитрисом и не вернулся в игру против УНИКСа в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис на послематчевой пресс-конференции заявил, что «пока не время» комментировать случившееся.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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