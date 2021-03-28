Майк Джеймс сдал отрицательный тест на коронавирус

Защитник ЦСКА Майк Джеймс в социальных сетях сообщил, что сдал отрицательный текст на коронавирус.

Covid negative ?????? — Mike James (@TheNatural 05 ) March 28, 2021

Накануне, 27 марта, Джеймс покинул площадку после перепалки с главным тренером ЦСКА Димитрисом и не вернулся в игру против УНИКСа в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис на послематчевой пресс-конференции заявил, что «пока не время» комментировать случившееся.