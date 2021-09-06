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Майк Джеймс набрал 14 очков в товарищеском матче за ЦСКА-2

23:05
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Защитник Майк Джеймс принял участие в предсезонном матче ЦСКА-2 против команды AMS.

Армейцы победили со счетом 102:94, Джеймс за 25 минут набрал 14 очков. В активе американца также 6 подборов и 6 передач.

Напомним, что Джеймс не играет за основу красно-синих после конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом.

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Иван Шитик все материалы автора

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