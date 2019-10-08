Майк Джеймс: «Чувствую, что уже стал своим в ЦСКА»

Новичок ЦСКА Майк Джеймс признался, что чувствует себя своим в команде. В дебютной игре за армейцев в Евролиге он набрал 20 очков.

— Я чувствую, что уже стал своим в ЦСКА, команда и тренер меня прекрасно приняли, — рассказал «Известиям» Майк Джеймс. — Надеюсь, что в следующих матчах буду играть еще лучше.

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