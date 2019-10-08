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Майк Джеймс: «Чувствую, что уже стал своим в ЦСКА»

03:58
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Новичок ЦСКА Майк Джеймс признался, что чувствует себя своим в команде. В дебютной игре за армейцев в Евролиге он набрал 20 очков.

— Я чувствую, что уже стал своим в ЦСКА, команда и тренер меня прекрасно приняли, — рассказал «Известиям» Майк Джеймс. — Надеюсь, что в следующих матчах буду играть еще лучше.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/929384/timur-ganeev/pervym-delom-perelety-khimki-i-zenit-otpraviat-v-evropu-na-charterakh

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