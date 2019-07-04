Матеуш Понитка стал игроком "Зенита"

"Зенит" заключил контракт с форвардом Матеушем Пониткой на два года, информирует клубная пресс-служба. В минувшем сезоне 25-летний поляк выступал за "Локомотив".

В Единой лиге ВТБ баскетболист провел 29 матчей, где набирал в среднем 9,4 очка, раздавал 2,0 передачи и совершал 4,7 подбора за 24,5 минуты. В 18 играх Еврокубка форвард проводил на площадке по 25 минут и приносил команде 9,6 очка, 1,7 передачи и 4,8 подбора.

В составе сборной Польши Понитка выступает с 2012 года и помог национальной команде впервые с 1967 года получить путевку на чемпионат мира-2019. В 12 играх квалификации форвард в среднем набирал 13,4 очка, совершал 4,7 подбора и раздавал 1,8 передачи за 25 минут на паркете.

– Мы уже давно наблюдаем за Матеушем, и он входил в сферу наших интересов вне зависимости от того, где бы мы выступали в следующем сезоне: в Еврокубке или Евролиге, – подчеркнул генеральный директор "Зенита" Александр Церковный. – В матчах за выход в полуфинал именно Понитка в составе "Локомотива" был для нас основной проблемой. Рад, что теперь самоотверженная игра Матеуша будет проблемой для наших соперников.