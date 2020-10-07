Два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ перенесены на более поздний срок, сообщается на официальном сайте лиги.

Это касается встреч УНИКС — «Цмоки-Минск» и «ПАРМА» — «Енисей». Причиной являются положительные тесты на коронавирус у игроков минской и красноярской команд — в обоих случаях команды не могут заявить на матч не менее 5 баскетболистов.

О новых датах матчей будет объявлено позднее.