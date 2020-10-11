Матчи «Пармы» и «Калева» в Единой лиге ВТБ перенесены из-за заражений игроков коронавирусом
18:46
Руководство Единой лиги ВТБ перенесло матчи регулярного чемпионата «Парма» — «Зелена Гура» и «Автодор» — «Калев», сообщает официальный сайт турнира. Причиной стали положительные тесты на коронавирус у игроков «Пармы» и «Калева».
У «Пармы» выявлено несколько случаев заболевания COVID-19, а «Калев» не может покинуть Эстонию из-за положительного теста одного из игроков команды.
Ранее эстонский клуб не смог выехать в Краснодар на матч с «Локомотивом», «Калеву» было засчитано поражение со счетом 0:20.
О новых датах игр будет объявлено позднее.
Дополнительная информация:
https://www.vtb-league.com/ru/news/matchi-parma-zelena-gura-i-avtodor-kalev-pereneseny/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...