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Сегодня, 21:08

Матч «Автодора» с «Нижним Новгородом» перенесен на 18 февраля

Анна Горшкова
Корреспондент

Матчи Единой Лиги ВТБ «Автодора» с «Нижним Новгородом» перенесен на 18 февраля, сообщает сайт нижегородского клуба.

Игра должна была состояться в воскресенье, 13 февраля, в ДС «Нагорный».

В заявлении клуба из Нижнего Новгорода говорится, что команда еще не оправилась полностью от вспышки коронавируса и намерена использовать эти дни для полноценного выздоровления и подготовки.

«Нижний Новгород» занимает седьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, «Автодор» находится на четвертом месте.

Источник: https://nn-basket.ru/news/match-nn-vs-avtodor-perenes-s-13-go-na-18-fevralya/
БК Автодор
БК Нижний Новгород
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