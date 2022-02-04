Матч «Автодора» с «Нижним Новгородом» перенесен на 18 февраля

Матчи Единой Лиги ВТБ «Автодора» с «Нижним Новгородом» перенесен на 18 февраля, сообщает сайт нижегородского клуба.

Игра должна была состояться в воскресенье, 13 февраля, в ДС «Нагорный».

В заявлении клуба из Нижнего Новгорода говорится, что команда еще не оправилась полностью от вспышки коронавируса и намерена использовать эти дни для полноценного выздоровления и подготовки.

«Нижний Новгород» занимает седьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, «Автодор» находится на четвертом месте.