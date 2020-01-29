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Матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о Коби Брайанте

12:45
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Все матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, намеченные на 1 и 2 февраля, начнутся с минуты молчания в память об американском баскетболисте Коби Брайанте, сообщает официальный сайт турнира.

Пятикратный чемпион НБА вместе с 13-летней дочерью Джианной разбились в результате крушения вертолета 26 января. Вместе с ними погибли еще 7 человек.

Дополнительная информация

https://www.vtb-league.com/ru/news/liga-pochtit-pamyat-kobe-brajanta-minutoj-molchaniya/

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