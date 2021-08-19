Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Матчи Единой лиги ВТБ могут пропасть из федерального эфира

15:10
Матчи Единой лиги ВТБ могут пропасть из федерального эфира. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матчи Единой лиги ВТБ могут пропасть из федерального эфира. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», переговоры между Единой лигой ВТБ и «Матч ТВ» о телеправах на сезона-2021/22 проходят достаточно тяжело. Лига хочет получить вознаграждение за показ своих матчей.

Существует вероятность, что стороны не договорятся. В таком случае, представители турнира рассчитывает заключить соглашение с одним из российских онлайн-кинотеатров.

Ранее почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов говорил, что «Матч ТВ» бесплатно получает права на показ турнира, но самостоятельно организует трансляции.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Тимур Ганеев все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Жиго уходит из «Спартака». Для красно-белых этот трансфер — очень большая проблема
«Мы как Рамзан Кадыров — найдем их всех». Российский пловец ответил оскорблявшим его хейтерам
29-летний форвард выступал в сборной и НХЛ, но сейчас от него все отказываются. Что случилось?
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд