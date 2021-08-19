Матчи Единой лиги ВТБ могут пропасть из федерального эфира

Как стало известно «СЭ», переговоры между Единой лигой ВТБ и «Матч ТВ» о телеправах на сезона-2021/22 проходят достаточно тяжело. Лига хочет получить вознаграждение за показ своих матчей.

Существует вероятность, что стороны не договорятся. В таком случае, представители турнира рассчитывает заключить соглашение с одним из российских онлайн-кинотеатров.

Ранее почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов говорил, что «Матч ТВ» бесплатно получает права на показ турнира, но самостоятельно организует трансляции.