Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» — УНИКС пройдет без зрителей, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Встреча пройдет без болельщиков в связи с новым постановлением правительства Санкт-Петербурга. Ранее полученное разрешение провести матч со зрителями отменено. «Зенит» вернет деньги за купленные билеты и компенсирует владельцам абонементов пропущенный матч.

Матч «Зенит» — УНИКС состоится сегодня, 6 декабря. Начало — в 18.00 (мск).