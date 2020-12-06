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Матч «Зенит» — УНИКС пройдет без зрителей

12:45
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Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» — УНИКС пройдет без зрителей, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Встреча пройдет без болельщиков в связи с новым постановлением правительства Санкт-Петербурга. Ранее полученное разрешение провести матч со зрителями отменено. «Зенит» вернет деньги за купленные билеты и компенсирует владельцам абонементов пропущенный матч.

Матч «Зенит» — УНИКС состоится сегодня, 6 декабря. Начало — в 18.00 (мск).

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2020/12/06/match-protiv-bk-uniks-proydet-bez-zriteley/

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