Матч «Локомотив-Кубань» — «Пари НН» перенесен на другую дату

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород» перенесен, сообщает официальный сайт лиги.

Встреча должна была состояться 18 марта в 20:00 мск. О новой дате и времени проведения матча лига сообщит дополнительно.

«Пари НН» не смог вылететь на игру, так как аэропорт Краснодара закрыт по причине логистических сложностей», — сказано в сообщении пресс-службы лиги.

Краснодарцы занимают четвертое место после 32 игр, нижегородцы — девятые после 31 матча.