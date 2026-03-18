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Матч «Локомотив-Кубань» — «Пари НН» перенесен на другую дату

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород» перенесен, сообщает официальный сайт лиги.

Встреча должна была состояться 18 марта в 20:00 мск. О новой дате и времени проведения матча лига сообщит дополнительно.

«Пари НН» не смог вылететь на игру, так как аэропорт Краснодара закрыт по причине логистических сложностей», — сказано в сообщении пресс-службы лиги.

Краснодарцы занимают четвертое место после 32 игр, нижегородцы — девятые после 31 матча.

Источник: Единая лига ВТБ
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БК Локомотив-Кубань
БК Нижний Новгород
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