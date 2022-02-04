Матч «Локомотив-Кубань» — «Автодор» перенесен из-за коронавируса в краснодарской команде

Матч Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Автодор» перенесен из-за коронавируса.

Как сообщается на сайте краснодарского клуба, несколько положительных тестов на COVID-19 сдали игроки и члены тренерского штаба «Локомотив-Кубань». Новая дата матча будет известна позже.

Матч «Локо» — «Автодор» перенесен. Из-за нескольких положительных результатов тестов на COVID-19 у игроков и членов тренерского штаба ПБК «Локомотив-Кубань». Новую дату узнаем позже.



Билеты будут действительны на перенесенный матч. Возврат: https://t.co/L1LYupW6ng#lokobasket pic.twitter.com/Ba3ao5Qtdb — Lokomotiv Kuban (@lokobasket) February 4, 2022

Игра между командами должна была пройти в воскресенье, 6 февраля.

«Локомотив-Кубань» занимает 6-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, «Автодор» находится на четвертом месте.