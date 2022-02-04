Матч «Локомотив-Кубань» — «Автодор» перенесен из-за коронавируса в краснодарской команде
Матч Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Автодор» перенесен из-за коронавируса.
Как сообщается на сайте краснодарского клуба, несколько положительных тестов на COVID-19 сдали игроки и члены тренерского штаба «Локомотив-Кубань». Новая дата матча будет известна позже.
Игра между командами должна была пройти в воскресенье, 6 февраля.
«Локомотив-Кубань» занимает 6-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, «Автодор» находится на четвертом месте.
Источник: https://lokobasket.com/news/181061/
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