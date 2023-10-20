Матч Единой лиги ВТБ «Пари НН» — УНИКС перенесен на 29 декабря

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Пари НН» — УНИКС перенесен на 29 декабря, сообщает пресс-служба казанцев.

Причиной переноса стала эпидемия в составе действующих чемпионов России. Матч «Пари НН» — УНИКС должен был пройти 5 октября в Нижним Новгороде.

19 октября УНИКС дома обыграл «Уралмаш» — 94:67. Казанцы одержали третью победу на старте чемпионата и занимают второе место в турнирной таблице после ЦСКА (4 победы в 4 матчах)