Матч Единой лиги ВТБ «Калев» — «Парма» не состоится из-за коронавируса
11:58
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Калев» — «Парма» не состоится, сообщает пресс-служба пермской команды.
В заявлении на официальном сайте «Пармы» сообщается, что в составе «Калева» выявлена вспышка заражения коронавирусом. Решение о дальнейшей судьбе матча примет директорат Единой лиги ВТБ.
Матч «Калев» — «Парма» должен был состояться сегодня, 4 января.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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