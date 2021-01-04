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Матч Единой лиги ВТБ «Калев» — «Парма» не состоится из-за коронавируса

11:58
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Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Калев» — «Парма» не состоится, сообщает пресс-служба пермской команды.

В заявлении на официальном сайте «Пармы» сообщается, что в составе «Калева» выявлена вспышка заражения коронавирусом. Решение о дальнейшей судьбе матча примет директорат Единой лиги ВТБ.

Матч «Калев» — «Парма» должен был состояться сегодня, 4 января.

Дополнительная информация:

http://parmabasket.ru/news/5/73569/

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