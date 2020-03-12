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Матч Единой лиги «Калев» — «Локомотив» пройдет без зрителей

18:09
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Сегодняшний матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ «Калев» — «Локомотив» пройдет без зрителей, информирует официальный сайт турнира. Игра в Таллине начнется на арене Kalevi Spordihall в 20:00 (мск). Трансляция встречи будет доступна на сайте.

В заявлении лиги говорится, что ее главный приоритет — здоровье игроков, зрителей, судей и всех участников чемпионата.

Лига руководствуется официальными решениями государственных и региональных органов власти по вопросам проведения спортивных мероприятий в странах и городах клубов-участников чемпионата Единой лиги ВТБ. На данный момент с учетом рекомендации правительства Эстонии принято решение ограничить доступ 12 марта на матч регулярного сезона «Калев» — «Локомотив» в Таллине и провести его без зрителей. При этом лига продолжит внимательно следить за ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в городах и странах, участвующих в чемпионате, и готова принять другие шаги по обеспечению безопасности здоровья.

Дополнительная информация:

https://www.vtb-league.com/ru/news/match-kalev-lokomotiv-kuban-projdet-bez-zritelej/

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