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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Матч ЦСКА — «Зенит» перенесен с октября на февраль

15:39
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Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит» перенесен с 19 октября на 13 февраля 2021 года, сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Причиной переноса является вспышка коронавируса в клубе из Санкт-Петербурга, из-за которой команде ранее присудили два поражения в Евролиге в связи с нехваткой здоровых игроков для заполнения заявки.

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