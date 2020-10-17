Матч ЦСКА — «Зенит» перенесен с октября на февраль
15:39
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит» перенесен с 19 октября на 13 февраля 2021 года, сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
Причиной переноса является вспышка коронавируса в клубе из Санкт-Петербурга, из-за которой команде ранее присудили два поражения в Евролиге в связи с нехваткой здоровых игроков для заполнения заявки.
Выездной матч нашего Клуба в рамках @VTBUL против @cskabasket перенесен с 19 октября 2020 года на 13 февраля 2021 года.— Basketball club Zenit (@zenitbasket) October 17, 2020
Начало матча — 19.30. Место — УСК ЦСКА. pic.twitter.com/7Q9JjrY0jc