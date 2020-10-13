Матч ЦСКА — «Зенит» перенесен
15:27
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» перенесен из-за вспышки коронавируса в санкт-петербургском клубе, сообщает Twitter армейцев.
Встреча должна была состояться в Москве, 19 октября. Новая дата встречи пока неизвестна.
?? Матч ЦСКА — «Зенит» перенесен— CSKA Moscow (@cskabasket) October 13, 2020
В связи с ситуацией, вызванной COVID-19, матч между нашей командой и @zenitbasket, который должен был пройти 19 октября 2020 года, перенесен на неопределенный срок.#CSKAbasket pic.twitter.com/U5GPsXHnsC