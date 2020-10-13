Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» перенесен из-за вспышки коронавируса в санкт-петербургском клубе, сообщает Twitter армейцев.

Встреча должна была состояться в Москве, 19 октября. Новая дата встречи пока неизвестна.