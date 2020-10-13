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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Матч ЦСКА — «Зенит» перенесен

15:27
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Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» перенесен из-за вспышки коронавируса в санкт-петербургском клубе, сообщает Twitter армейцев.

Встреча должна была состояться в Москве, 19 октября. Новая дата встречи пока неизвестна.

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